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Власти Сирии раскрыли масштаб нефтяных хищений на востоке страны

Мир

Удивительную историю рассказал министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме. По данным чиновника, воровство нефти в восточных районах страны достигло просто невиданных масштабов.

Власти Сирии раскрыли масштаб нефтяных хищений на востоке страны

Туоме, сообщает издание "Аль-Ватан", привёл даже цифры за прошлый год, которые стали для СМИ сенсацией.

"В прошлом году добыча нефти в Сирии достигала 89 тыс. баррелей в сутки. Из них примерно 80 тыс. баррелей было украдено. То есть практически вся нефть, добываемая на востоке страны, крадётся", — заявил Туоме.

По уточнённым данным, восток и северо-восток страны (в частности, провинции Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка) на данный момент занимают представители курдов.

По мнению Дамаска, им активно помогает США, в том числе через поставки оружия. Также в регионе отстроены базы США, которые вызывают ещё большее неудовольствие сирийских властей.

Автор: Константин Шапров
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