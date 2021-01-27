Вернёмся через час: президент Ирана рассказал о ядерной сделке

Несмотря на то, что в первоначальном виде ядерная сделка между Ираном и "шестёркой" не продержалась и трёх лет, Тегеран всё ещё готов в неё вернуться. Но желающим этого нужно выполнить одно условие.

Об условии возвращения Ирана в ядерную сделку рассказал президент Ирана Хасан Роухани. Выступая на заседании правительства, он отметил: если остальные участники начнут выполнять свои обязательства, Иран вернётся.

"Мы всегда говорили — вернитесь к своим обязательствам, уже через час мы вернёмся ко всем своим", — заверил Роухани.

Напомним, что в первоначальном варианте сделка была заключена в 2015 году между Ираном, Великобританией, Германией, Россией, США, Францией и Китаем. Однако уже в мае 2018 года Вашингтон из сделки вышел, причём со скандалом, анонсировав сразу же санкции против Терегана.

В 2019 году Иран неоднократно упоминал, что будет сокращать свои обязательства по сделке при сохранении ситуации.