Новости касательно Украины и совместных её учений с другими странами. В Раде сообщили: принят закон, который позволит иностранным военным без помех прибывать на территорию страны.
По данным телеканала "Рада", в 2021 году проблем у иностранных военных не возникнет: Украина "открыла двери". Также были озвучены примерные цифры: в 2021 году Киев выделит на учения примерно 1,3 млн долларов.
Напомним, в этом году Киев согласовал следующие учения:
"Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2021 году, в сумме 38 559,44 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2021 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" (КПКР 2101020) по направлению "Подготовка войск, проведение операций и международных учений", — пишут на сайте Рады.
Известно, что некоторые учения посетят действительно большие силы: так, в рамках Rapid Trident на Украину прибудет примерно 3000 военных, в рамках Sea Breeze — около 2000.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.