Украина "открывает двери" для иностранных военных

Новости касательно Украины и совместных её учений с другими странами. В Раде сообщили: принят закон, который позволит иностранным военным без помех прибывать на территорию страны.

По данным телеканала "Рада", в 2021 году проблем у иностранных военных не возникнет: Украина "открыла двери". Также были озвучены примерные цифры: в 2021 году Киев выделит на учения примерно 1,3 млн долларов.

Напомним, в этом году Киев согласовал следующие учения:

Rapid trident, Sea Breeze (совместно с военными США);

"Козак Мейс", Warrior watcher (совместно с военными Великобритании);

Riverine (совместно с военными Румынии);

"Три меча", Silver Saber (совместно с военными Польши).

"Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2021 году, в сумме 38 559,44 тыс. гривен планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2021 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" (КПКР 2101020) по направлению "Подготовка войск, проведение операций и международных учений", — пишут на сайте Рады.

Известно, что некоторые учения посетят действительно большие силы: так, в рамках Rapid Trident на Украину прибудет примерно 3000 военных, в рамках Sea Breeze — около 2000.