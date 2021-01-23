Обвиняемый в киберпреступлениях в США россиянин признал вину

Кирилл Фирсов был администратором ресурса, торговавшего украденными персональными данными российских и американских граждан.

Перед тем как задержать подозреваемого в похищении персональных данных, ФБР провело "контрольную закупку". За символическую сумму в 20 долларов агенты получили персональные данные 1100 геймеров. Седьмого марта 2020 года Кирилл Фирсов был арестован в Нью-Йорке.

По данным ФБР, связанный с Фирсовым ресурс продавал данные о датах рождения, домашних адресах и номерах социального страхования граждан США. В большинстве случаев этих данных достаточно для совершения мошеннических действий, например, оформления кредита на имя жертвы.

Федеральный суд Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего сообщил, что Кирилл Фирсов заключил сделку со следствием. В рамках этой процедуры он признал свою вину и отказался от проведения судебного разбирательства. Прокуратура, в свою очередь, не будет настаивать на максимальном наказании. Сейчас Фирсову грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов. Окончательное решение примет суд, дата заседания которого ещё не назначена, сообщает ТАСС.