Депутаты от немецкой Левой партии Die Linke обвинили правительство Германии в "подозрительных действиях" после того, как оно отказалось ответить на большинство их вопросов о правовой помощи, запрошенной Россией по делу Навального.
В письме, написанном парламентариями Амирой Мохаммед Али и Дитмаром Барчем от имени всего представительства партии в Бундестаге, содержится просьба предоставить им информацию о том, о чём конкретно просила Россия и как отреагировал Берлин.
Вопросы возникли после того, как Москва обвинила немцев в невыполнении своих обязательств по Европейской конвенции 1959 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
"Правительство сообщило, что Россия четыре раза обращалась за юридической помощью, но ответов по существу не получила. На десять из 16 вопросов был дан ответ: "Без комментариев." — отмечают авторы письма.
Так же они подчёркивают, что в ответе, полученном левыми политиками, говорилось о необходимости защиты "государственных секретов" и "сотрудничества с зарубежными партнерами", отмечая, что эти аспекты важнее, чем держать избранных чиновников в курсе событий.
"Разглашение запрашиваемой информации будет особенно пагубно сказываться на благосостоянии государства, поскольку существует риск того, что станут известны детали, особенно заслуживающие защиты в контексте сотрудничества с иностранными партнерами", — отметили в правительстве, указав на то, что право депутатов задавать вопросы ограничено интересами, считающимися конституционно защищенными.
"Отказываясь отвечать, федеральное правительство подвергает себя подозрению", — прокомментировали ситуацию депутаты Грегор Гизи и Александр Неу, отметив, что правительство Германии "не обязано защищать российские государственные секреты". -
Каковы государственные секреты Германии относительно того, как правительство обрабатывает запросы России о правовой помощи? … Неспособность федерального правительства ответить на эти вопросы не является ни конституционной, ни демократической."
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.