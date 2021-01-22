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В Бундестаге заподозрили особый интерес правительства в деле Навального

Мир » Европа » Евросоюз

Депутаты от немецкой Левой партии Die Linke обвинили правительство Германии в "подозрительных действиях" после того, как оно отказалось ответить на большинство их вопросов о правовой помощи, запрошенной Россией по делу Навального.

В Бундестаге заподозрили особый интерес правительства в деле Навального

В письме, написанном парламентариями Амирой Мохаммед Али и Дитмаром Барчем от имени всего представительства партии в Бундестаге, содержится просьба предоставить им информацию о том, о чём конкретно просила Россия и как отреагировал Берлин.

Вопросы возникли после того, как Москва обвинила немцев в невыполнении своих обязательств по Европейской конвенции 1959 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Правительство сообщило, что Россия четыре раза обращалась за юридической помощью, но ответов по существу не получила. На десять из 16 вопросов был дан ответ: "Без комментариев." — отмечают авторы письма.

Так же они подчёркивают, что в ответе, полученном левыми политиками, говорилось о необходимости защиты "государственных секретов" и "сотрудничества с зарубежными партнерами", отмечая, что эти аспекты важнее, чем держать избранных чиновников в курсе событий.

"Разглашение запрашиваемой информации будет особенно пагубно сказываться на благосостоянии государства, поскольку существует риск того, что станут известны детали, особенно заслуживающие защиты в контексте сотрудничества с иностранными партнерами", — отметили в правительстве, указав на то, что право депутатов задавать вопросы ограничено интересами, считающимися конституционно защищенными.

"Отказываясь отвечать, федеральное правительство подвергает себя подозрению", — прокомментировали ситуацию депутаты Грегор Гизи и Александр Неу, отметив, что правительство Германии "не обязано защищать российские государственные секреты". -

Каковы государственные секреты Германии относительно того, как правительство обрабатывает запросы России о правовой помощи? … Неспособность федерального правительства ответить на эти вопросы не является ни конституционной, ни демократической."

Автор: Ольга Лебедева
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