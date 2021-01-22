В Бундестаге заподозрили особый интерес правительства в деле Навального

Депутаты от немецкой Левой партии Die Linke обвинили правительство Германии в "подозрительных действиях" после того, как оно отказалось ответить на большинство их вопросов о правовой помощи, запрошенной Россией по делу Навального.

В письме, написанном парламентариями Амирой Мохаммед Али и Дитмаром Барчем от имени всего представительства партии в Бундестаге, содержится просьба предоставить им информацию о том, о чём конкретно просила Россия и как отреагировал Берлин.

Вопросы возникли после того, как Москва обвинила немцев в невыполнении своих обязательств по Европейской конвенции 1959 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Правительство сообщило, что Россия четыре раза обращалась за юридической помощью, но ответов по существу не получила. На десять из 16 вопросов был дан ответ: "Без комментариев." — отмечают авторы письма.

Так же они подчёркивают, что в ответе, полученном левыми политиками, говорилось о необходимости защиты "государственных секретов" и "сотрудничества с зарубежными партнерами", отмечая, что эти аспекты важнее, чем держать избранных чиновников в курсе событий.