Рейтинги правительства Украины рухнули после газового скандала

Недавние скачки цен на газ, которые пока не до конца удалось "сгладить" даже спешно обещанным властями снижением, обрушили рейтинги правительства Украины. Информацию передаёт компания "Роботизированные телесистемы".

Опрос, данные которого доступны на сайте компании, показывают: 74,5% жителей Украины уверены, что после газового скандала в частности и роста цен на услуги ЖКХ в целом всему правительству во главе с Денисом Шмыгалём пора в отставку. Ещё один шанс правительству готовы дать всего 17,4% опрошенных.

Напомним, повышение цен на газ вызвало бурное негодование украинцев, закончившееся демонстрациями по всей стране. Выходившие люди требовали снизить цены на газ и наказать виновных, отмечая, что платить по новым тарифам невозможно.

Ситуация оказалась на контроле у властей: по итогам отчитался президент страны Владимир Зеленский. Через пресс-службу он сообщил: цены будут снижены.