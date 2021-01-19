За любой кипиш: в Минске протестовали против ареста Навального

В белорусской столице на один вечер сменилась тема для выхода на протест. На этот раз протестующие скандировали: "Свободу Алексею Навальному!".

Об этом сообщил ТГ-канал Nexta-Life:

А на одном из домов появился световой портрет российского блогера, которого, напомним, суд поместил под арест на 30 суток.

Ранее свою поддержку Навальному выразила Светлана Тихановская, написав в ТГ-канале:

"Каждый человек имеет право на выбор и на дом. И задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома".

К слову, это не первый раз, когда белорусские протестующие против "режима Лукашенко" "переключаются" на события в России. Ранее они "выражали солидарность" с Хабаровском, требовавшим "возвращения народного мэра Фургала".