Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу SpaceX Илона Маска на малую родину Сергея Королёва в Житомир. Украинский лидер заявил, что в городе есть музей ракетоконструктору.

Однако власти Житомира утверждают, что Маск будет расстроен поездкой, поскольку городу нечего показать бизнесмену. Об этом рассказал глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.

"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля. Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже по своим меркам, что он будет только в музее ходить? Тем более, что всё, что сделано советской космонавтикой, украдено, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королёва, который это всё правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского. Поэтому Маск посмотрит на это всё — его это не интересует, его интересует перспектива", — пояснил чиновник.