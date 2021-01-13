Администрация YouTube присоединилась к демаршу против Трампа

Неожиданная "война" социальных сетей с Дональдом Трампом продолжается: поддержать "союзников" в лице Twitter и Facebook решили администраторы YouTube. Аккаунт президента на популярной платформе с видео "заморожен" — пока временно.

Как передают корреспонденты Axios, решение вынесено во вторник, 12 января, "заморозка" продлится семь дней. В качестве причины указаны "опасения о возможных беспорядках и насилии".

"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию", — написали представители YouTube.

"Заморозка" не даст Трампу и его сторонникам не только загружать на канал новые видео, но и вести с него прямые трансляции. А у пользователей, которые захотят посмотреть уже выложенные видео, будет отключена опция комментирования.