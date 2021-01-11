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Шведские демократы настаивают на вручении Трампу Нобелевской премии

Мир

Кроме шведов, кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира поддерживают датские, польские, британские и венгерские европарламентарии.

Шведские демократы настаивают на вручении Трампу Нобелевской премии

Прошлой осенью партия "Шведские демократы" номинировала президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. И, несмотря на неоднозначные события последних недель, связанные с выборами президента в Америке, до сих пор считает его самым подходящим кандидатом для вручения премии.

"На внешнеполитическом контуре он был успешен в области обеспечения мира во всем мире и заслуживает Премии мира. Из-за того, что он вёл себя безумно после выборов, это не должно принижаться", - написал член парламента от "Шведских демократов" и член комиссии по иностранным делам Бьёрн Сёдер в письме телеканалу SVT.

При этом выдвинувшие Трампа парламентарии соглашаются, что он - противоречивая личность со своеобразным стилем ведения переговоров. Но это нисколько не умаляет его вклад в дело укрепления мира во всём мире, подчёркивают политики.

"Движение в сторону мира и мирных переговоров, ставшее благодаря Трампу возможным на Корейском полуострове, на Балканах, а также между Израилем и его соседями, носит исторический характер и делает его достойным кандидатом на получение Нобелевской премии мира", - заявил бывший лидер фракции "Шведских демократов" Маттиас Карлссон.

С выбором шведских парламентариев согласны еще 11 депутатов Европарламента - от Великобритании, Польши, Дании и Венгрии, сообщает ТАСС.

Автор: Людмила Черткова
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