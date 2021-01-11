Шведские демократы настаивают на вручении Трампу Нобелевской премии

Кроме шведов, кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира поддерживают датские, польские, британские и венгерские европарламентарии.

Прошлой осенью партия "Шведские демократы" номинировала президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. И, несмотря на неоднозначные события последних недель, связанные с выборами президента в Америке, до сих пор считает его самым подходящим кандидатом для вручения премии.

"На внешнеполитическом контуре он был успешен в области обеспечения мира во всем мире и заслуживает Премии мира. Из-за того, что он вёл себя безумно после выборов, это не должно принижаться", - написал член парламента от "Шведских демократов" и член комиссии по иностранным делам Бьёрн Сёдер в письме телеканалу SVT.

При этом выдвинувшие Трампа парламентарии соглашаются, что он - противоречивая личность со своеобразным стилем ведения переговоров. Но это нисколько не умаляет его вклад в дело укрепления мира во всём мире, подчёркивают политики.

"Движение в сторону мира и мирных переговоров, ставшее благодаря Трампу возможным на Корейском полуострове, на Балканах, а также между Израилем и его соседями, носит исторический характер и делает его достойным кандидатом на получение Нобелевской премии мира", - заявил бывший лидер фракции "Шведских демократов" Маттиас Карлссон.

С выбором шведских парламентариев согласны еще 11 депутатов Европарламента - от Великобритании, Польши, Дании и Венгрии, сообщает ТАСС.