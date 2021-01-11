Избранный президент США Джо Байден произнесёт на инаугурации речь, которая будет посвящена "Объединённой Америке".

"Сегодня Комитет по инаугурации президента (PIC) объявил, что темой инаугурации 46-го президента США — Джозефа Байдена-младшего станет "Объединенная Америка". Во время беспрецедентного кризиса и глубоких разногласий "Объединенная Америка" отражает начало нового национального пути, который восстанавливает душу Америки, объединяет страну и прокладывает дорогу к более светлому будущему", — сообщили представители политика.