В мире более 90 миллионов случаев коронавируса

Согласно данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в глобальном масштабе превысило в это воскресенье 90 миллионов.
США по-прежнему являются страной, наиболее пострадавшей от пандемии, где инфицировано более 22 миллионов человек.
За ним следуют Индия и Бразилия, которые вместе насчитывают более 18 с половиной миллионов инфицированных.
Тем временем, согласно данным организации, коронавирус унёс жизни более 1 932 000 человек во всём мире.
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