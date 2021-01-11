В мире более 90 миллионов случаев коронавируса

Согласно данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в глобальном масштабе превысило в это воскресенье 90 миллионов.

США по-прежнему являются страной, наиболее пострадавшей от пандемии, где инфицировано более 22 миллионов человек.

За ним следуют Индия и Бразилия, которые вместе насчитывают более 18 с половиной миллионов инфицированных.

Тем временем, согласно данным организации, коронавирус унёс жизни более 1 932 000 человек во всём мире.

Наибольшее число случаев смерти от этой болезни зарегистрировано в США — более 373 тысяч человек.

На втором месте Бразилия — более чем 202 тысяч человек.

На третьем — Индия с более чем 150 тысяч погибших.

В России