Лукашенко посочувствовал американцам

Белорусский президент назвал произошедший штурм Конгресса США 6 января и предшествовавшие ему беспорядки событием, "о котором никто не мог и подумать".

Комментарий прозвучал во время общения с прихожанами храма Воздвижения Креста Господня, который Лукашенко посетил по случаю Рождества.

"Кто бы мог подумать, чтобудут штурмовать Капитолий — цитадель демократии мировой, как они себя подавали", — сказал белорусский президент.

По его словам, "хотя в этом есть некая справедливость", плохо, когда гибнут люди.