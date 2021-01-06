На Украине подали заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Фармацевтическая компания "Биолек" официально подтвердила подачу заявки на государственную регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Минздрав Украины.

"В связи с многочисленными запросами Администрация АО "БИОЛЕК" сообщает, что 31.12.2020 г. в адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено Заявление о государственной регистрации лекарственного средства — вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М. Ф. Гамалеи, МЗ РФ", — сообщила пресс-служба харьковской фармкомпании.

Ранее компания "Биолек" подтвердила готовность начать производство вакцины "Спутник V" на своих производственных мощностях в случае, если российский препарат получит государственную регистрацию на Украине.

Битва за российскую вакцину продолжается в украинском политическом поле. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициировала сбор подписей за регистрацию российского препарата.