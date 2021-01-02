В ДНР ответили на новогоднее обращение Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хочет объявить о достижении мира в Донбассе "не на Банковой в Киеве", а "на улице Артёма в Донецке".

В Народной милиции ДНР ответили политику, что у него есть такой шанс. Для этого нужно выполнить Минские соглашения.