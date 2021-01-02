Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хочет объявить о достижении мира в Донбассе "не на Банковой в Киеве", а "на улице Артёма в Донецке".
В Народной милиции ДНР ответили политику, что у него есть такой шанс. Для этого нужно выполнить Минские соглашения.
"Хотелось бы обратиться к действующему президенту Украины. Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк", — сказано в сообщении.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.