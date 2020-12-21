Стали известны подробности амбициозного плана властей США по спасению экономики и помощи гражданам. Ключевая цифра — 300 долларов, именно на эту сумму увеличат пособие по безработице.
Программу, передают источники Reuters, практически утвердили: "пакет" на 900 млрд долларов согласован обеими партиями и скоро будет окончательно оформлен через голосование. Об этом же рассказал прессе лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.
"Наконец, мы достигли "межпартийного прорыва", необходимого, чтобы законопроект прошёл голосование в палате представителей и сенате", — высказался политик.
Итак, основные положения программы:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.