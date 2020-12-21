Плюс два МРОТ в неделю: как власти США помогут безработным

Стали известны подробности амбициозного плана властей США по спасению экономики и помощи гражданам. Ключевая цифра — 300 долларов, именно на эту сумму увеличат пособие по безработице.

Программу, передают источники Reuters, практически утвердили: "пакет" на 900 млрд долларов согласован обеими партиями и скоро будет окончательно оформлен через голосование. Об этом же рассказал прессе лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел.

"Наконец, мы достигли "межпартийного прорыва", необходимого, чтобы законопроект прошёл голосование в палате представителей и сенате", — высказался политик.

Итак, основные положения программы: