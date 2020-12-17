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"Китайский след": в чём сомневается разведка США после выборов

Мир

Представители американской разведки не смогли договориться о том, что включить в доклад, посвящённый влиянию на выборы в США. В результате документ, ожидавшийся уже в эту пятницу, 18 декабря, будет опубликован позднее.

"Китайский след": в чём сомневается разведка США после выборов

Данные передаёт канал Fox News: проблема заключается в том, как работать с "китайским влиянием". Часть авторов доклада уверена, что Китай как минимум пытался повлиять на выборы, часть выступает против.

"Сегодня днём кадровые сотрудники разведки сообщили директору национальной разведки, что разведывательное сообщество не встретится 18 декабря.

Это был крайний срок, установленный исполнительным указом и конгрессом, чтобы предоставить секретную оценку разведывательного сообщества касательно иностранных угроз выборам в США 2020 года", -уточнили для СМИ в ведомстве.

Интересно, что директор национальной разведки США ранее уверенно заявлял: повлиять на выборы у "иностранных противников" не было ни шанса.

Автор: Константин Шапров
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