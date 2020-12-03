Китайско-австралийский кризис: в дело вступает WeChat

Воронка споров между Австралией и Китаем захватывает всё больший объём событий: в очередном скандальном эпизоде оказались замешаны китайские соцсети.

Суть эпизода: в понедельник, 30 ноября, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter весьма неоднозначный пост. В посте была картинка, на которой военнослужащий Австралии приставил нож к шее ребёнка.

"Китай шокирован убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия", — приводят СМИ цитату из поста Лицзяня.

На провокацию отреагировали в Австралии: власти страны заявили, что уже написали в Twitter и попросили удалить пост. Далее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон решил ответить и написал пост-опровержение, разместив его на популярном китайском ресурсе, соцсети WeChat.

"Австралия подходит к рассмотрению обвинений в военных преступлениях честно и прозрачно, как сделала бы любая свободная, демократическая и просвещённая нация. Пост, содержащий ненастоящие изображения австралийских солдат, не умаляет уважения и признательности к китайской общине в Австралии и не умаляет нашей дружбы с китайским народом", — отметил чиновник.

Написан пост был во вторник, однако уже утром в среду пользователи WeChat его не обнаружили. Как оказалось, администрация ресурса увидела в сообщении "искажение фактов" и удалила его.