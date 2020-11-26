"Игра на нескольких досках": эксперт о ссоре Австралии и Китая

Несмотря на весьма "холодные" отношения между Китаем и Австралией, правительство последней готово в срочном порядке пойти на уступки и попробовать помириться. Как оказалось, дело имеет экономическую подоплёку.

Напомним, что ранее власти Австралии регулярно обвиняли Китай в хакерских атаках и торговой экспансии, из Пекина в ответ приходили новые условия по торговым сделкам, невыгодные Австралии. И теперь — новый удар "китайского дракона": в Пекине отказались принять 53 корабля Австралии с грузом угля примерно на 500 млн долларов.

Австралию редко увидишь в сводках новостей о политике, поэтому её конфликт с Китаем удивляет. Зачем Канберре ругаться с таким мощным "соседом"? Рассказывает руководитель отдела Юго-Восточной Азии в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Только на сайте "Правда. Ру".

Китайские сигналы: поймут ли их в Канберре

"Главная причина в одном — Австралия заключила военное соглашение с Японией по взаимной подготовке солдат, офицеров во взаимных военных манёврах, учениях и так далее. Плюс к этому Австралия активно участвует в формировании американского проекта Индо-Тихоокеанского региона — напрямую направлен на сдерживание Китая. Там четыре страны: Япония, США, Австралия и Индия ", — рассказывает эксперт.

Однако, отмечает эксперт, Австралия вошла в состав всестороннего регионального экономического партнерства. Вполне возможно, что страна "играет на нескольких досках". Поэтому Китай предупреждает Австралию: стоит быть к нему лояльнее.

"Если в Австралии хотят сохранять определённые и очень значительные торгово-экономические контакты с Китаем, то должны соответствующим образом принимать политические решения. Это так знак Австралии относительно того, что её политика абсолютно не устраивает нынешнее китайское руководство. Это сигнал", — отмечает Мосяков.

Специально для сайта "Правда. Ру".