Лондон оскорблён высылкой из Белоруссии своих дипломатов

Великобритания осудила белорусские власти после того, как два ее дипломата были высланы из страны за "действия, несовместимые с дипломатическим статусом".

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Напомним, что военный атташе Тимоф Уайт-Бойкот и зампосла Великобритании Лисe Тамвуд были обвинены в том, что они встречались с оппозицией и посещали акции протеста,объявлены персонами нон грата и высланы из Белоруссии.

В ответ министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил высылку как "совершенно необоснованную", объяснив, что эти двое были удалены за "законное наблюдение за протестами".

По дипломатическому обычаю Лондон ответил взаимностью, выдворив из Великобритании двух белорусских дипломатов.

"Как показывают независимые отчеты, это часть согласованной кампании преследования, направленной против активистов, средств массовой информации, а теперь и дипломатов, - написано в заявлении на официальном сайте правительства Великобритании. - Лукашенко должен согласиться на свободные и справедливые выборы и дать возможность привлечь к ответственности виновных в насилии над демонстрантами."