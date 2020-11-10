Британских дипломатов выдворяют из Белоруссии за связи с оппозицией

Белорусский МИД принял решение о выдворении из страны двух сотрудников британской дипмиссии.

Об этом объявил представитель ведомства Анатолий Глаз в эфире ТК ОНТ.

"Военный атташе Тимоф Уайт-Бойкот и зампосла Великобритании Лисe Тамвуд обвиняются сборе информации о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов, что несовместимо со статусом дипломата и с целями нахождения в Белоруссии. Оба они объявляются персонами нон грата. Это вынужденный шаг и сделан он <…> ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц", — сказал Глаз.

По данным милиции, дипломаты, начиная с мая месяца 2020 года регулярно встречались с представителями оппозиционных организаций и неправительственных структур.