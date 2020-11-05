ЕС вводит санкции против Лукашенко. Какой ответ последует из Минска?

Эксперты Евросоюза согласовали и одобрили "санкционный пакет", направленный против Александра Лукашенко и его окружения. По данным на 5 ноября, в новый санкционный список войдут, помимо Лукашенко, ещё 14 человек, в том числе его сын Виктор.

Будет ли Лукашенко как-то отвечать на эту ситуацию? Мнением с читателями "Правды. Ру" делится Алексей Дзермант, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии, Руководитель Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск), политолог.

Мнение эксперта: стоит ждать символических санкций

"Я думаю, что ответ, безусловно, какой-то будет, скорее всего, симметричный, то есть в отношении тоже каких-то лиц высшего руководства ЕС. Беларусь тоже может ввести подобные ограничительные меры", — уверен Дзермант.

Эксперт отмечает: о подобном заявляли в белорусском МИД, да и сам Лукашенко говорил про такие меры. Но стоит понимать: санкции Белоруссии не смогут особо на что-то повлиять.

"Мы понимаем, что к заморозке экономических отношений это, скорее всего, не приведёт. Поэтому дело ограничиться обменом политически символическими шагами", — резюмирует Дзермант.

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