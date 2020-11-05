ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке

Эксперты Евросоюза согласовали и одобрили "санкционный пакет", направленный против Александра Лукашенко и его окружения. Что ждёт президента Белоруссии?

По данным на 5 ноября, в новый санкционный список войдут, помимо Лукашенко, ещё 14 человек, в том числе его сын Виктор.

"Послы одобрили новый чёрный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко", — отметил один из членов группы, которая работала над обсуждением санкций.

О санкциях известны следующие факты:

в числе запретов — "заморозка" счетов и отказы в выдаче виз;

14 человек в списке — "новые", список не пересекается с первым, введённым в ЕС против 40 чиновников Белоруссии;

Причина санкций — нежелание и неготовность Лукашенко идти на мирное урегулирование ситуации с оппозицией.

Напомним: в стране всё ещё продолжаются массовые акции протеста, связанные с президентскими выборами. Ранее Лукашенко заявлял, что протестующие перешли "красную черту" и он оставляет за собой право на ответные действия.