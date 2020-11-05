Шоу, пустыни, казино: Невада может решить, кто станет президентом США

Продолжается подсчёт голосов за кандидатов в президенты США в штате Невада, который может оказаться ключевым и для Трампа, и для Байдена. Если Трамп проиграет в Неваде, то он практически лишится шансов на президентское кресло.

По данным на 6-00 утра по московскому времени, в Неваде Байден набирает пока 49,3%, а у Трампа — 48,7%. Напомним, что при разнице голосов в один процент и менее, кандидат имеет право подать заявку на их пересчёт и перепроверку.

Общая картина по всем штатам также пока складывается в пользу Байдена: у него 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы необходимо набрать 270 голосов. И как раз шесть голосов даст Байдену победа в Неваде — штат, таким образом, стал настоящим "полем боя" для кандидатов.

Напомним, что ранее сообщалось о локальных беспорядках близ избирательных участков: так, на самом старте голосования в Вашингтоне полиции пришлось разнимать потасовки сторонников движения "Black Lives Matter".