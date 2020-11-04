Возле Белого дома начались драки демонстрантов

Идея обнести Белый дом дополнительным забором, как оказалось, была не такой уж безумной: утром 4 ноября стало известно о первых стычках демонстрантов с полицией.

По данным "The Sun", в драке с сотрудниками правопорядка начали демонстранты движения "Black Lives Matter". Инцидент произошёл недалеко от резиденции американских лидеров: в районе избирательных участков на улице "Black Lives Matter Plaza". Уточняется, что полиция сумела навести порядок и задержала одного митингующего.

Напомним: органы правопорядка США находятся в повышенной боевой готовности и готовы не только к локальным, но и к массовым беспорядкам.

На данный момент в стране относительно спокойная обстановка — инцидент на "Black Lives Matter Plaza" стал одним из первых. Владельцы многих магазинов и лавок ранее защитили свои заведения фанерными щитами.