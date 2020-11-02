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Трамп планирует объявить себя победителем прямо в ночь выборов

Действующий президент и кандидат от республиканцев на выборах в США Дональд Трамп планирует объявить о своей победе над демократом Джо Байденом уже вечером вторника.

Трамп планирует объявить себя победителем прямо в ночь выборов

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября, во вторник.

Как сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом, объявление о своей победе Трамп сделает, "если предварительные результаты покажут, что он "впереди".

По данным СМИ, Трамп планирует объявить о своей победе на президентских выборах даже в том случае, если коллегия выборщиков еще не подсчитает голоса всех штатов.

Всё может упереться в Пенсильванию

Одним из ключевых штатов для предстоящих выборов является Пенсильвания, которая имеет 20 голосов избирателей в Коллегии выборщиков, при этом законы штата не позволяют начать подсчет голосов, полученных по почте до дня выборов.

"Могут пройти дни, если не недели, прежде чем мы узнаем, кто выиграл Пенсильванию", — говорится в сообщении Axios, в котором также содержится напоминание, что в этом году США зафиксировали свой исторический рекорд по голосам, поданным по почте, из-за пандемии коронавируса.

В интервью NBC в воскресенье государственный секретарь Пенсильвании Кэти Буквар заявила, что в этом году будет в 10 раз больше бюллетеней по почте, чем на последних выборах 2016 года, и понадобится больше времени, чтобы подсчитать их.

"Президент не собирается украсть эти выборы"

По данным источников, президент и его советники уже несколько недель обсуждают возможность претендовать на победу заранее. Таким образом, команда Трампа готовится

"настаивать, что почтовые бюллетени, подсчитанные после 3 ноября (ожидается, что эти голоса пойдут в копилку демократов), являются доказательством мошенничества на выборах", -утверждает СМИ.

К слову, ранее Джо Байден уже обвинил соперника в намерении "украсть выборы".

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