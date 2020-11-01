Известная берлинская пивная внесла Меркель в "чёрный список"

Известная берлинская пивная "Ständige Vertretung" внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в "чёрный список" посетителей.

Примечательно, что пивная пользуется популярностью у немецких политиков, и Меркель действительно там иногда бывает. Так владельцы пивной отреагировали на решение властей Германии закрыть предприятия общественного питания из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Помимо Меркель в "чёрный список" попали и другие немецкие политики, включая Шольца, Зёдера и Лаутербаха.