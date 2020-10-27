Власти Индии обменяли дружбу с Россией на сотрудничество с Пентагоном

Индия, ранее известная как "большой друг" России и покупатель её оружия, переориентируется на США. Окончательно "зелёный свет" совместной работе со Штатами дало подписание сторонами договора BECA.

BECA, или Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation, — договор, согласно которому страны обязуются совместно работать в военной сфере, делиться свежей стратегической информацией и работать над новыми видами вооружений.

"Это соглашение — дальнейший шаг в развитии партнерства двух стран", — отметил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

В частности, интерес для Индии представляют точные данные с американских спутников. Страна хочет более точно отслеживать перемещение китайского флота, а также иметь "данные, которые позволят с высокой точностью поражать враждебные цели".

Ранее Индия активно "избавлялась" от российских активов: