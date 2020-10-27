В США 58-летняя женщина убила свою 84-летнюю мать и даже не стала скрывать преступление. Сотрудникам полиции она заявила, что её мать "заслужила это и теперь она в лучшем мире".
Истинную причину расправы над матерью женщина так и не назвала, поскольку "унесёт этот секрет с собой в могилу".
Ранее у женщины были проблемы с психологическим здоровьем.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.