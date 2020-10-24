Президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января

Досрочные президентские выборы в Киргизии по решению ЦИК республики пройдут 10 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"По решению ЦИК выборы президента назначены на 10 января", — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в Киргизии прошли массовые акции протеста в связи с недовольством жителей из-за результатов парламентских выборов. В результате политического кризиса в отставку подали многие чиновники, включая премьер-министра и президента республики.