Очередная протестная акция в белорусской столице прошла в воскресенье.
Как сообщают участники событий — в Минске в этот раз было "очень жарко": антиправительственная демонстрация была встречена "сильным полицейским ответом".
В Минске оппозицией было организовано на шествие под названием "Марш гордости". Началось оно в 14 часов по местному времени и почти сразу же милиция начала разгонять толпу
Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили предположительно светошумовые гранаты pic.twitter.com/wxd0VndtCz— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Минск. На пересечении Победителей и Немиги работает водомет. pic.twitter.com/5OMLB82oJO— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Белорусская ассоциация журналистов заявила, что более 20 репортеров, в числе которых были и российские, задержаны полицией.
Позже ТАСС сообщило, что четверо его репортеров были доставлены в полицейский участок. Двое из них были освобождены после того, проверили их удостоверения личности, но позже их снова задержали.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.