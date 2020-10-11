ОМОН, водомёты, задержания – воскресенье в Минске было "насыщенным"

Очередная протестная акция в белорусской столице прошла в воскресенье.

Как сообщают участники событий — в Минске в этот раз было "очень жарко": антиправительственная демонстрация была встречена "сильным полицейским ответом".

применялись светошумовые гранаты и водомёты;

счёт задержанным идёт на десятки. Среди них более 20 журналистов.

Хроника событий глазами очевидцев

В Минске оппозицией было организовано на шествие под названием "Марш гордости". Началось оно в 14 часов по местному времени и почти сразу же милиция начала разгонять толпу

Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили предположительно светошумовые гранаты pic.twitter.com/wxd0VndtCz — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Минск. На пересечении Победителей и Немиги работает водомет. pic.twitter.com/5OMLB82oJO — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Белорусская ассоциация журналистов заявила, что более 20 репортеров, в числе которых были и российские, задержаны полицией.

Позже ТАСС сообщило, что четверо его репортеров были доставлены в полицейский участок. Двое из них были освобождены после того, проверили их удостоверения личности, но позже их снова задержали.