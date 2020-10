Дональд Трамп разрешил рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследований так называемого "российского вмешательства" в американские выборы и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон в 2016 году.

Об этом хозяин Белого дома сообщил на своей странице в Twitter:

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq