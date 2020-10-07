Трамп разрешил рассекретить все документы по "делу о связях с РФ"

Дональд Трамп разрешил рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследований так называемого "российского вмешательства" в американские выборы и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон в 2016 году.

Об этом хозяин Белого дома сообщил на своей странице в Twitter:

"Я полностью санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в Американской истории — Российской мистификации. Точно так же, как и скандал с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких редакций!", — написал Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Напомним, что расследование "российского вмешательства" в выборы 2016 года длилось в течение 2 лет. По его итогам спецпрокурор Роберт Мюллер вынужден был признать, что

"расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией".

В 2015 году скандал грянул после того, как стало известно, то кандидат в президенты США Хилари Клинтон, когда занимала пост главы Госдепа, использовала в служебных целях личный ящик электронной почты.