В Кремле обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, обеспокоены этим, и мы надеемся, что все политические силы в Киргизии найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая там сложилась", — пояснил представитель Кремля.