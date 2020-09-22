Песков ответил на требование Навального вернуть ему одежду

Ранее Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он находился во время госпитализации в Омске.

"Вы знаете, при всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", — ответил блогеру пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас одежды блогера нет у омских врачей. Её изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки инцидента с Навальным.