Ранее Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он находился во время госпитализации в Омске.
"Вы знаете, при всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", — ответил блогеру пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сейчас одежды блогера нет у омских врачей. Её изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки инцидента с Навальным.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.