Боррелл видит в Лукашенко "европейского Мадуро"

В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза провели саммит в Брюсселе.

Одной из ключевых тем стала, ожидаемо, ситуация в Белоруссии. По итогам обсуждения, участники ещё раз подтвердили: они от имени своих стран

не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны,

выступают за проведение в республике новых президентских выборов.

Однако, как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, непризнание легитимности переизбрания Лукашенко Европейским союзом не означает, что Брюссель не будет сотрудничать с ним.

"Тот факт, что мы не видим здесь демократической легитимности, не означает, что мы не осознаем, каковы реалии на месте", — сказал господин Боррель.

По его словам, ЕС "осознает необходимость сотрудничества с белорусскими властями":

"В нынешней ситуации контакты с официальным Минском на политическом уровне, а также в рамках "Восточного партнерства", возможно, будут менее интенсивными, чем раньше".

Боррелл подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась в отношении отношения ЕС к Венесуэле. ЕС не признает Николаса Мадуро законным президентом страны, но тем не менее сотрудничает с ним "насколько это возможно".

"Теперь у нас в Европе на какое-то время появился собственный Мадуро", — пошутил евродипломат.

К слову, напомним, ассоциации Белоруссия — Венесуэлла ранее уже возникали, когда Тихановскую назвали "новым Гуайдо" .