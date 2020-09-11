Из Тихановской в Литве делают "нового Хуана Гуайдо"

В четверг парламент Литвы начал разыгрывать "венесуэльский сценарий": в роли "временного президента" Белоруссии Вильнюс официально признал Светлану Тихановскую. И призвал ЕС последовать своему примеру.

Lithuania became the first state recognizing Sviatlana Tsikhanouskaya as the National elected leader and calling Lukashenka an illegitimate leader. Therefore, any cross-border treaties between Lukashenka and Russia will not be recognized. pic.twitter.com/JDEAoIZTqX — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 10, 2020

Зачем Литве понадобился свой собственный Гуайдо в Европе, становится ясно из опубликованного парламентом заявления.

В нем говорится, что Литва, входящая в НАТО хочет "надавить" на Лукашенко и предотвратить подписание им новых соглашений с Россией, не допустив таким реализации планов по созданию Союзного государства.