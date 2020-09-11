В четверг парламент Литвы начал разыгрывать "венесуэльский сценарий": в роли "временного президента" Белоруссии Вильнюс официально признал Светлану Тихановскую. И призвал ЕС последовать своему примеру.
Lithuania became the first state recognizing Sviatlana Tsikhanouskaya as the National elected leader and calling Lukashenka an illegitimate leader. Therefore, any cross-border treaties between Lukashenka and Russia will not be recognized. pic.twitter.com/JDEAoIZTqX— Franak Viačorka (@franakviacorka) September 10, 2020
Зачем Литве понадобился свой собственный Гуайдо в Европе, становится ясно из опубликованного парламентом заявления.
В нем говорится, что Литва, входящая в НАТО хочет "надавить" на Лукашенко и предотвратить подписание им новых соглашений с Россией, не допустив таким реализации планов по созданию Союзного государства.
"Такие соглашения были бы равносильны де-факто аннексии Белоруссии. Литва, являясь членом ЕС и НАТО, пытается включить в эти структуры еще одну восточноевропейскую страну — Белоруссию", — говорится в заявлении.
Политики стирают грань сатиры и реальности.