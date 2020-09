В четверг парламент Литвы начал разыгрывать "венесуэльский сценарий": в роли "временного президента" Белоруссии Вильнюс официально признал Светлану Тихановскую. И призвал ЕС последовать своему примеру.

Lithuania became the first state recognizing Sviatlana Tsikhanouskaya as the National elected leader and calling Lukashenka an illegitimate leader. Therefore, any cross-border treaties between Lukashenka and Russia will not be recognized. pic.twitter.com/JDEAoIZTqX