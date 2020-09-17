Валерий Бельский заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, силовой захват больше невозможен. А значит, оппозиция проиграла и пора наводить порядок с помощью закона.
"Но уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает — можно вспомнить и про закон", — сказал Бельский.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.