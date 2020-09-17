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Валерий Бельский: пора вспомнить о законе

Валерий Бельский заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, силовой захват больше невозможен. А значит, оппозиция проиграла и пора наводить порядок с помощью закона.

"Но уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает — можно вспомнить и про закон", — сказал Бельский.

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Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле

Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору﻿ "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.

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