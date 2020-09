Протесты против Charlie Hebdo в Пакистане набирают обороты

В Пакистане не стихают массовые протесты, начавшиеся после повторной публикации французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда в ознаменование начала судебного процесса по делу о смертельном нападении на редакцию в 2015 году. Кадры с беспилотников, снятые как днем, так и ночью, показывают массовую толпу людей, наводняющих город.

Десятки тысяч возмущенных людей продолжают каждый день выходить на улицы, чтобы, как пишут местные СМИ, "осудить карикатурную пародию, сатирический еженедельник и даже Францию в целом". Люди вымещают свой гнев на скандальных карикатурах.

Напомним, что решение журнала вызвало гневную реакцию и в других мусульманских странах. Ранее Турция обвинила Макрона и Charlie Hebdo в разжигании ненависти, протесты прокатились по Кашмиру.

Во вторник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал повторное появление оскорбительных изображений "непростительным грехом", добавив, что это ясно показывает "враждебность и злобную злобу " против ислама, затаившегося на Западе.

The grave & unforgivable sin committed by a French weekly in insulting the luminous & holy personality of Prophet (pbuh) revealed, once more, the hostility & malicious grudge harbored by political & cultural organizations in the west against Islam & the Muslim community.