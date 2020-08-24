Представители белорусской оппозиции призывают граждан республики отзывать избранных ими депутатов, чтобы инициировать парламентские выборы.

"Каждый гражданин Республики Беларусь может совершать множество законных действий для того, чтобы его голос был услышан, для того, чтобы те события, которые произошли, были расследованы, и для того, чтобы все, наконец, получили полную информацию о том, что происходило в эти дни", — призвал член президиума КС оппозиции Белоруссии Максим Знак.

"Обращаем внимание, что граждане Республики Беларусь, которые утратили доверие к своему депутату, или если депутат не выполняет своих обязанностей, то, в соответствии с законодательством, могут инициировать отзыв", — добавил оппозиционер.