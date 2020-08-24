Два взрыва прогремели на Филиппинах

Два взрыва произошли на Филиппинах. ЧП произошло в городе Холо на юге страны.

Как передаёт агентство Синьхуа, погибли по меньше мере девять человек. Еще 17 получили ранения. Среди погибших пятеро военных. Они помогали местным властям координировать работу по борьбе с коронавирусом.

Первый взрыв раздался возле бакалейного магазина. Рядом с ним был припаркован армейский грузовик. ЧП случилось около полудня.

Через час город сотряс второй взрыв. Он произошел в 70 метрах от первого взрыва.

Ранее "Правда.Ру" писала, что минувшей ночью произошёл взрыв в пригороде Дамаска в Сирии. ЧП случилось на крупном газопроводе. По словам министра энергетики страны, авария стала причиной отключения электричества на территории половины Сирии. Позднее власти признали случившееся террористическим актом.