Путин второй день подряд разговаривает по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин уже второй день подряд обсуждает по телефону ситуацию в Белоруссии с главой государства Александром Лукашенко.

Вчера, 18 августа, они уже созванивались. Также Владимир Путин обсуждал происходящее в республике с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.