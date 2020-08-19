Президент России Владимир Путин уже второй день подряд обсуждает по телефону ситуацию в Белоруссии с главой государства Александром Лукашенко.
Вчера, 18 августа, они уже созванивались. Также Владимир Путин обсуждал происходящее в республике с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Вчера, вы знаете, состоялась серия телефонных разговоров, он говорил и с Меркель, и с Макроном, и с Мишелем. Был очередной разговор с Лукашенко. Тема — Белоруссия, тема понятная. Происходит обмен мнениями, сообщения соответствующие мы давали", — пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Медведев.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.