Польские власти разрешили белорусам, желающим быстро покинуть страну, пересекать границу без каких-либо временных издержек.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу", — утверждает чиновник.

"Есть примеры людей, которые в последние дни обращались за такой помощью и такую поддержку получили", — добавил Пшидач.