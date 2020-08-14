Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Можно ли посещать стоматолога в период пандемии COVID-19?
Исследование: у детей из богатых семей лучше развит передний гиппокамп
Стало известно, кто больше всех заработал в правительстве за год
Стюардесса рассказала, какие поступки пассажиров вызывают омерзение
Ефремов официально признал свою вину в смертельном ДТП
Упрощение соцподдержки защитит права сирот на жильё, считает омбудсмен
Мама судьи Казарцева о травле сына: "У нас что, 37-й год?"
Новый клип Little Big бьёт рекорды YouTube
Сгоревший театр во Владимире будут восстанавливать не менее двух лет

Жители Германии массово избавляются от недвижимости

Мир

Специалисты компании Civey провели социологический опрос, который показал, что многие жители Германии хотели бы избавиться от недвижимости, которая досталась им в наследство. Это связано с тем, что арендная плата на фоне пандемии коронавируса резко выросла.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 49 лет.

Оказалось, что более трети респондентов продадут недвижимость, которая досталась им в наследство от родителей. 28% опрошенных заявили, что будут сдавать жильё в аренду.

Каждый пятый житель Германии хотел бы переехать в новый дом, а каждый десятый намерен оставить имущество в наследство своим детям. 

Также в опросе приняли участие потенциальные наследодатели.

Почти четверть из них признались, что их расстроили результаты опроса, но они понимают, почему их наследники решили продать жильё или сдавать его в аренду. Но 7% наследодателей считают возможную продажу их недвижимости "эгоистичным поступком".

 

 

 

Последние материалы
Что мы выигрываем в гибридной войне против Запада
На 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова
Можно ли посещать стоматолога в период пандемии COVID-19?
Исследование: у детей из богатых семей лучше развит передний гиппокамп
Федеральные целевые программы — без учёта целей регионов
Стало известно, кто больше всех заработал в правительстве за год
Для американской армии создают робота-мула
Стюардесса рассказала, какие поступки пассажиров вызывают омерзение
Не отрываясь от земли: Почвенно-агрономический музей им. В. Р. Вильямса
Ефремов официально признал свою вину в смертельном ДТП
Популярное
Новости Белоруссии
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?

У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...

Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Новости Белоруссии
Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске
Происшествия
Житель Бердска погиб, пытаясь удержать упавшую с шестого этажа жену
Фигурное катание
Авербух рассказал о причинах конфликта Тутберидзе и Плющенко
Василий Амирджанов Буревестники революций предупреждали Лукашенко Василий Амирджанов Любовь Степушова США открывают Четвертый Казахстанский фронт Любовь Степушова Игорь Буккер "Энола Гэй" не прижала Японию к ногтю Игорь Буккер
Комментарии
За какие долги Белоруссии придётся отвечать России
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Белоруссию ждет крушение режима и присоединение?
Буревестники революций предупреждали Лукашенко
За какие долги Белоруссии придется отвечать России
За какие долги Белоруссии придется отвечать России
"Врачи в сомнении": атака на российскую вакцину от коронавируса продолжается
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ