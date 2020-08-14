Жители Германии массово избавляются от недвижимости

Специалисты компании Civey провели социологический опрос, который показал, что многие жители Германии хотели бы избавиться от недвижимости, которая досталась им в наследство. Это связано с тем, что арендная плата на фоне пандемии коронавируса резко выросла.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 49 лет.

Оказалось, что более трети респондентов продадут недвижимость, которая досталась им в наследство от родителей. 28% опрошенных заявили, что будут сдавать жильё в аренду.

Каждый пятый житель Германии хотел бы переехать в новый дом, а каждый десятый намерен оставить имущество в наследство своим детям.

Также в опросе приняли участие потенциальные наследодатели.

Почти четверть из них признались, что их расстроили результаты опроса, но они понимают, почему их наследники решили продать жильё или сдавать его в аренду. Но 7% наследодателей считают возможную продажу их недвижимости "эгоистичным поступком".