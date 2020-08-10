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Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил своего белорусского коллегу с победой на выборах, которые состоялись 9 августа.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", — заявил глава КНР.

Напомним, по предварительным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

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