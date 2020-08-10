Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил своего белорусского коллегу с победой на выборах, которые состоялись 9 августа.
"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", — заявил глава КНР.
Напомним, по предварительным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.