Чтобы не допустить второй волны COVID, в Британии будут сносить дома

Готовясь к вероятной второй волне коронавирусной пандемии, власти Великобритании не исключают применения "самых жёстких" или, как их уже окрестили в СМИ, "драконовских" мер:

"расширить варианты действий местных советов и уполномочить их на введение беспрецедентных профилактических мер, чтобы "обуздать коронавирус".

В списке новых мер, в частности, снос зданий, "загрязнённых коронавирусом". Это, как пишут британские газеты, могут быть и дома престарелых, и заводы, и офисные здания, и даже частные жилые дома. Транспортные средства также могут быть уничтожены из-за острой опасности распространения вируса.

Такие полномочия должны быть предоставлены местным органам на основе руководящих принципов для сдерживания пандемии, которые недавно представило британское правительство.

Они основаны на так называемом законе о общественном здравоохранении 1984 года, который позволяет, среди прочего, снос заражённых зданий, а также уничтожение транспортных средств при остром риске.

Перспектива скоро увидеть, как экскаваторы катятся по их гостиной, вызывала ужас у многих англичан. Они посчитали предлагаемые шаги преувеличенными и вовсю упражнялись в сарказме в социальных сетях:

© Twitter, перевод "Яндекс.Переводчик"

Читайте также:

Вторая волна коронавируса в России — прогноз эпидемиолога