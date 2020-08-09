Лукашенко побеждает на выборах. В стране начались протесты

После того, как были оглашены данные экзит-полов по президентским выборам в Белоруссии - Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, в стране начались массовые протесты - оппозиция не верит в победу действующего президента.
Первые "сводки" публикует Телеграмм-канал TUT.by.
Как сообщает издание, люди вышли на улицы Минска, Витебска, Бреста и других городов.
На разгон протестующих направлены внушительные силы милиции и ОМОНа.
Журналистов телеканала "Дождь" задержали в столице Белоруссии
Лукашенко опроверг вероятность гражданской войны в Белоруссии
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.