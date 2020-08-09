Лукашенко побеждает на выборах. В стране начались протесты

После того, как были оглашены данные экзит-полов по президентским выборам в Белоруссии - Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, в стране начались массовые протесты - оппозиция не верит в победу действующего президента.

Первые "сводки" публикует Телеграмм-канал TUT.by.

Как сообщает издание, люди вышли на улицы Минска, Витебска, Бреста и других городов.

На разгон протестующих направлены внушительные силы милиции и ОМОНа.

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