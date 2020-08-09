Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Белоруссии не грозит гражданская война после президентских выборов.
"Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет", - пояснил президент.
Лукашенко отметил, что власти не допустят дестабилизации ситуации.
"Это главная задача действующей власти, не только президента. В этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее", - добавил глава государства.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.