Лукашенко опроверг вероятность гражданской войны в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Белоруссии не грозит гражданская война после президентских выборов.

"Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет", - пояснил президент.

Лукашенко отметил, что власти не допустят дестабилизации ситуации.