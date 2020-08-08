Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Перед избранием главы государства в страну перестали пускать граждан Украины.

Об этом сообщил журналист Влад Бовтрук, которого не пустили на территорию страны.

"Вчера вечером я пытался на автомобиле въехать в Беларусь. Пограничник спросил лишь, куда я направляюсь. Я ответил, что в Минск. Он даже не спросил про цель поездки, а ушёл куда-то с моим паспортом, а через некоторое время вернулся и сказал, что мне запрещён въезд. В качестве причины он лишь сослался на статью 30-ю закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". От дальнейших пояснений он отказался", — рассказал журналист.