В Белоруссии хотят заблокировать платформу для подсчёта голосов "Голос"

Власти Белоруссии планируют заблокировать платформу по альтернативному подсчету голосов "Голос" во время президентских выборов, которые намечены на 9 августа.

Об этом сообщила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.

Ранее эту платформу предложила использовать оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.