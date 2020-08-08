Власти Белоруссии планируют заблокировать платформу по альтернативному подсчету голосов "Голос" во время президентских выборов, которые намечены на 9 августа.
Об этом сообщила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.
Ранее эту платформу предложила использовать оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.
"Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы "Голос" на территории Республики Беларусь", — сообщила Попова.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.