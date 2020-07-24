Агентам федеральных служб запретили применять силу в отношении журналистов, которые освещают беспорядки в городе Портленде.
Данное решение принято судьей Майклом Саймоном, сообщает агентство Reuters.
"Федеральные агенты в Портленде не могут арестовывать, угрожать арестом или применять силу против журналистов и законных наблюдателей", — информирует судья.
Ранее сообщалось о том, что полицейские напали и разбили технику журналистов российского Первого канала.
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