Судом Портленда запрещено применять силу против журналистов

Агентам федеральных служб запретили применять силу в отношении журналистов, которые освещают беспорядки в городе Портленде.

Данное решение принято судьей Майклом Саймоном, сообщает агентство Reuters.

"Федеральные агенты в Портленде не могут арестовывать, угрожать арестом или применять силу против журналистов и законных наблюдателей", — информирует судья.

Ранее сообщалось о том, что полицейские напали и разбили технику журналистов российского Первого канала.